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Единая ассоциация будет способствовать продвижению бренда Qazaq kuresi

Она объединила три организации.

Единая ассоциация будет способствовать продвижению бренда Qazaq kuresi
Фото: из архива Ассоциации Qazaq kuresi
Новости спорта Борьба Казакша курес
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В мире казахстанского спорта произошло знаковое событие - три организации Qazaq kuresi объединились в единую ассоциацию, сообщает пресс-служба Qazaq kuresi.

Это преобразование призвано дать мощный толчок для дальнейшего развития любимого национального вида спорта в Казахстане и на международной арене.

До реорганизации Qazaq kuresi была представлена сразу тремя организациями - всемирной, республиканской, международной федерациями. Что само по себе выглядело нонсенсом, вызывавшим недоумение, порождавшим путаницу, и, что немаловажно, существенно усложняло процесс эффективного управления и развития этого национального единоборства.

"Нынешняя реорганизация позволит централизовать и консолидировать деятельность организации, оптимизировать затраты на содержание аппарата, устранить причины для противоречий и исключить разрозненность действий, а также даст возможность реализовывать масштабные задачи на международной арене и внутри Казахстана в рамках единой организации", - прокомментировал генеральный директор Ассоциации Qazaq kuresi Абат Имамбаев.

Ассоциация Qazaq kuresi была создана в феврале 2020 года в Нур-Султане. На сегодняшний день она стала единой централизованной организацией. Президентом Ассоциации Qazaq kuresi является Карим Масимов.

Уже сейчас для развития и популяризации Qazaq kuresi проводится масштабная работа. Для усиления научно-практической базы, реализации учебных программ, переподготовки и повышения квалификации специалистов на базе дворца "Жекпе-жек" создана Академия Qazaq kuresi, которая разрабатывает соответствующие программы, осуществляет переподготовку и повышение квалификации кадров, проводит научно-исследовательские работы, региональные и международные тематические форумы.

Популяризация спорта, разумеется, невозможна без массовости и развития детского спорта, поэтому разработана и внедрена специальная программа по развитию Qazaq kuresi в школах.

Сейчас секции открыты на базе десяти столичных школ, разработан совместный план мероприятий ассоциации с АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы", учителя физической культуры участвуют в обучающих семинарах, для детей организовываются встречи с борцами-чемпионами. В учетом пандемии готовятся видеоуроки по Qazaq kuresi.

"Стратегическое продвижение и популяризация национального вида спорта Qazaq kuresi гармонично укладывается в канву программы Елбасы - Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру". Ведь конечной целью проекта является сохранение и укрепление национальной идентичности казахского народа, формирование положительного имиджа Казахстана на международной арене через популяризацию Qazaq kuresi", - отметил Имамбаев.

Сейчас перед созданной Ассоциацией стоят серьезные задачи, требующие своего решения: это развитие Qazaq kuresi как национально-культурного достояния и национальной идентичности, обеспечение комплексного информационного сопровождения деятельности по развитию, внедрение образовательных программ по Qazaq kuresi для дошкольников, учащихся школ, ТиПО, вузов, для сотрудников правоохранительных органов, специальных государственных органов и военных ведомств.

Еще один из приоритетов - развитие массового детско-юношеского, профессионального спорта, а также спорта для лиц с ограниченными возможностями через Qazaq kuresi (-сурдо, -тифло Qazaq kuresi), организация и осуществление учебно-методической и научно-исследовательской деятельности.

Конечная цель - формирование национального бренда Qazaq kuresi.
Знаменитый борец, первый казах - олимпийский чемпион по классической борьбе Жаксылык Ушкемпиров в одном из своих последних интервью приветствовал объединение разрозненных федераций Qazaq kuresi.

"Борьба - это универсальный вид спорта, в котором проявляются упорство, сила воли и дух спортсмена. Вся наша жизнь - это тоже борьба, - говорил батыр Ушкемпиров. - Qazaq kuresi - это наш национальный бренд, это самый почитаемый у нас национальный вид спорта. И мы должны ценить его, развивать, популяризировать. Мы не должны делиться, наоборот - должны объединяться. В этом наша сила! Я всецело поддерживаю идею объединения всех борцов Qazaq kuresi".

В настоящее время в Казахстане Qazaq kuresi занимаются более 120 тысяч человек. С созданием единой Ассоциации Qazaq kuresi, системному подходу по популяризации очевидно, что количество борцов этого вида увеличится в разы.

 

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Метки:
АБИК

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