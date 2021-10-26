"Сразила наповал". Каратистка снялась в эротической фотосессии

Российская каратистка Дарья Тулякова снялась в эротической фотосессии для ноябрьского номера популярного мужского журнала Maxim.

"Бронзовый призер чемпионата мира по карате Дарья Тулякова сразила нас наповал. Хорошо, что хоть не придушила черным поясом (хотя мы были бы не против)", - говорится в анонсе фотосессии.

21-летняя Тулякова входит в основной состав сборной России в группе ката (имитация боя с воображаемым противником).

В феврале этого года в эротической фотосессии для Maxim снялась российская фигуристка Елизавета Туктамышева. Журнал назвал спортсменку секс-символом фигурного катания, а ее "аппетитную" фигуру - сводящей с ума.

Тулякова входит в состав сборной России. Спортсменка выступает в дисциплине ката (проведение поединков с воображаемым противником).

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