Призер чемпионата Азии из Казахстана проиграл топ-сопернику на ЧМ по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 12:34
©olympic.kz

Казахстанец Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, не смог пройти южнокорейца Ан Ба Ула во второй схватке чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ул вырвал победу в дополнительное время.

Отметим, что в стартовом поединке Кыргызбаев одолел итальянца Маттео Пираса.

Кыргызбаев дважды брал бронзу чемпионата Азии (2019, 2022), а также имеет в своем активе серебро чемпионата мира (2021). Ул, в свою очередь, выигрывал золото чемпионата мира (2015) и Азиатских игр (2018), кроме того, становился серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Дзюдо Узбекистан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:34
Дзюдо
Призер чемпионата Азии из Казахстана проиграл топ-сопернику на ЧМ по дзюдо
Сегодня , 11:18
Дзюдо
Будут медали? Прямая трансляция ЧМ по дзюдо с участием Казахстана
Вчера , 18:48
Дзюдо
Елдос Сметов принес Казахстану вторую медаль на ЧМ по дзюдо
Вчера , 18:30
Дзюдо
Казахстан выиграл историческую медаль на ЧМ по дзюдо
Вчера , 15:50
Дзюдо
Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо
Вчера , 12:53
Дзюдо
Лидер сборной Казахстана стартовал с победы на чемпионате мира по дзюдо
5 октября, 16:55
Дзюдо
Позировавшая для журнала Playboy казахстанская спортсменка сделала обращение в соцсетях
20 сентября, 17:32
Дзюдо
Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан
4 сентября, 13:16
Дзюдо
Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали на Кубке Европы
19 августа, 19:01
Дзюдо
Казахстан ворвался в топ-5, или сколько медалей добыто на Исламиаде-2022
© 2008 - 2022 ТОО «EML»