Призер чемпионата Азии из Казахстана проиграл топ-сопернику на ЧМ по дзюдо

Казахстанец Гусман Кыргызбаев, выступающий в весе до 66 килограммов, не смог пройти южнокорейца Ан Ба Ула во второй схватке чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ул вырвал победу в дополнительное время.

Отметим, что в стартовом поединке Кыргызбаев одолел итальянца Маттео Пираса.

Кыргызбаев дважды брал бронзу чемпионата Азии (2019, 2022), а также имеет в своем активе серебро чемпионата мира (2021). Ул, в свою очередь, выигрывал золото чемпионата мира (2015) и Азиатских игр (2018), кроме того, становился серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро-2016 и Токио-2020.