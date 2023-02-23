Поддержка сестры бесценна. Казахстанцев умилило видео с маленькими дзюдоистками

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 14:33
©Кадр из видео

В сети завирусилось видео с участием юных казахстанских дзюдоисток на одном из турниров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как видно, младшая сестра получает наставления от старшей, а именно как действовать во время схватки с соперницей. При этом во время дельного совета старшая поправляет у младшей пояс на кимоно. Активная поддержка сестры оказалось бесценной, приведшей к бесспорной победе.

Такая забота и любовь дорогого стоит.

@almatskiii Поддержка сестры на соревнованиях по дзюдо #дзюдо #жасбатырспортмектебі #сестры #сестрытакиесестры ♬ оригинальный звук - Almat

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Метки:
Дзюдо
Новости
Сегодня , 14:33
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