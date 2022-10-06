Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 15:50
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Елдос Сметов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, неожиданно проиграл Ян Юнвэю из Тайбэя в четвертьфинале чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, хотя казахстанца многие болельщики считали фаворитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Все-таки он брал золото чемпионатов мира и Азии, а также Азиатских игр, в то время как Юнвэй никогда не добирался до первого места в некоторых из этих соревнований. 

При этом у казахстанца будет шанс побороться за бронзу - в первом утешительном поединке Сметов победил испанца Франсиско Гарригоса.

Другой казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) проиграл стартовый поединок на ЧМ итальянцу Анджело Пантано.

У женщин Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) дошла до полуфинала ЧМ. Однако за выход в финал она проиграла японке Нацуми Цуноде. Соперницей Абибы в поединке за бронзу будет Мэри Ди Варгас из Чили.

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Метки:
Сметов Елдос Дзюдо

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