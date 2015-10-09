Назван первый турнир Елдоса Сметова после исторической Олимпиады-2024

Стало известно, когда олимпийский чемпион из Казахстана Елдос Сметов может вернуться на татами, сообщают Vesti.kz.

Ожидается, что казахстанский дзюдоист выступит на домашнем этапе Grand Slam в Астане, который запланирован на 8–10 мая 2026 года.

"Сборная Казахстана объявила состав на "Большой шлем" в Париже. До турнира остаётся чуть больше месяца, а Казахстан едет во Францию основным составом. Нет только лидера — Елдоса Сметова. Вероятно, его мы увидим на домашнем "Шлеме" в Астане", — пишет Judo News Online.

Первый Grand Slam 2026 года пройдет в Париже (Франция) с 7 по 8 февраля. От Казахстана выступят восемь дзюдоистов в шести весовых категориях.

Состав Казахстана выглядит так:

до 48 килограммов: Абиба Абужакынова;

до 60 килограммов: Шерзод Давлатов;

до 66 килограммов: Гусман Кыргызбаев, Бауыржан Нарбаев;

до 81 килограммов: Абылайхан Жубаназар;

до 90 килограммов: Айдар Арапов;

до 100 килограммов: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров.

Напомним, Сметов после исторической победы на Олимпиаде-2024 в Париже не принимал участие на соревнованиях. Сначала он взял перерыв и уехал учить английский язык за границу, а затем сделал операцию на плече.

Недавно Сметов приступил к тренировкам.

"Я принял решение". Елдос Сметов высказался об Олимпиаде-2028

Елдос Сметов завоевывал медали на трёх Олимпийских играх подряд: серебро в 2016-м, бронза в 2021-м и золото в 2024-м. Победа Сметова в Париже стала первой для Казахстана в дзюдо за всю историю.

Елдос Сметос сделал заявление о завершении карьеры

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!