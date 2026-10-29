Казахстанский дзюдоист оставил Елдоса Сметова без медали Grand Slam

Казахстанский дзюдоист Талгат Орынбасар занял третье место на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В схватке за бронзу в весовой категории до 60 килограммов Орынбасар победил именитого соотечественника Елдоса Сметова.

Таким образом, Орынбасар стал бронзовым призёром, а Сметов завершил турнир на пятом месте.

Отметим, что Сметов - один из самых титулованных дзюдоистов страны. Он выигрывал Азиатские игры (2014), чемпионаты мира (2015) и Азии (2016), а также Олимпийские игры (2024).

Grand Slam - это соревнования, проводимые Международной федерацией дзюдо в рамках мирового тура. После Олимпийских игр, чемпионатов мира и турниров World Masters ("Мастерс") турниры серии Grand Slam считаются одними из самых престижных. На них дзюдоисты могут набрать большое количество рейтинговых очков.