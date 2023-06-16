Сегодня, 16 июня, в Астане стартовал мировой турнир по дзюдо Qazaqstan Barysy Grand Slam. В первый соревновательный день двое казахстанцев вышли в финал турнира, сообщает пресс-служба организаторов.

Магжан Шамшадин, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, в своем первом поединке победил азербайджанского спортсмена Назира Талибова. В следующем круге Магжан победил иппоном Бахрома Ботурова (Узбекистан), а также не оставил и шанса Мерзоду Суфиеву из Таджикистана. В финале Шамшадин встретится с французом Седриком Револ.

Среди мужчин Гусман Кыргызбаев, вступивший в соревнования в весе до 66 килограммов со второго круга, взял долгожданный реванш, победив чемпиона мира Яго Абуладзе. Также казахстанец уверенно обошел Нармандаха Баянмунха (ОАЭ) и азербайджанца Камрана Сулейманова. В полуфинале его ждал Мухриддин Тилолов из Узбекистана, но казахстанец одержал уверенную победу. В заключительном поединке Гусман встретится с Давидом Гарсиа Торше из Испании.

Галия Тынбаева, выступающая в весовой категории до 48 килограммов, будет бороться за бронзовую медаль турнира. Галия, победившая бельгийскую спортсменку Луиз Петит в первом круге, уступила спортсменке из Узбекистана Халимжон Курбоновой в поединке за выход в четвертьфинал. Однако, в утешительном раунде смогла Коста Катарину из Португалии и выбила себе путевку в схватку за третье место.

Финальные поединки стартуют в 17:00 по времени Астаны.

Турнир проходит в столичном спортивном комплексе "Барыс Арена" с 16 по 18 июня. В прямом эфире его транслируют телеканал Qazsport и онлайн платформа Judotv.com.

По итогам этого соревнования, согласно правилам IJF, очки в мировом и олимпийском рейтингах будут распределены между победителями и призерами турнира. В частности, за первое место будет начислено 1000 очков, за второе место - 700 и за третье место - 500 очков.

На татами Qazaqstan Barysy Grand Slam дзюдоисты заработают очки для участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже и 2028 года в Лос-Анджелесе.

Вход на домашний турнир свободный.

Фото: пресс-служба организаторов