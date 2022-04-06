Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей на Кубке Азии

Казахстанские дзюдоисты завоевали восемь медалей в первый день Кубка Азии, сообщает Olympic.kz.

Кубок Азии по дзюдо проходит в столице Узбекистана Ташкенте. В первый день соревнований команда Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

Золото выиграли Нурайлым Сарсенбек (48 килограммов) и Дана Абдирова (57).

Обладателями серебра стали Зере Отепкали (40) и Талгат Орынбасар (60).

Третье место заняли Сабина Юлдашбекова (40), Инкар Куралбай (44), Рамазан Суиндиков (55) и Данил Султанхан (55).

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