Представитель сборной Казахстана по дзюдо Санжар Еруланулы одержал победу в финале чемпионата мира среди юниоров, проходящего в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Еруланулы успешно выступил в весовой категории до 100 килограммов.

В финальной схватке казахстанец победил японца Шокея Хирано и завоевал золотую медаль.

Таким образом, в копилке сборной Казахстана уже две медали. Ранее Аскар Биржанов (до 100 кг) стал бронзовым призёром соревнований.

Отметим, Казахстан на ЧМ-2026 представляют 12 дзюдоистов - по шесть спортсменов в соревнованиях у мужчин и женщин.