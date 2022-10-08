Казахстан понес потерю на ЧМ по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Севара Нышанбаева завершила выступление на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz. Она покидает турнир после первого же поединка.

В своей стартовой схватке Нышанбаева встречалась с Анджелой Самарджич из Боснии и Герцеговины и потерпела поражение.

Напомним, что Казахстан завоевал на этом ЧМ две бронзы. Их принесли Абиба Абужакынова и Елдос Сметов.