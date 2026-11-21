Казахстанский дзюдоист Асар Биржанов завоевал бронзовую медаль юниорского чемпионата мира в Ташкенте (Узбекистан), сообщают Vesti.kz.

Казахстанец открыл счёт наградам сборной на турнире в столице Узбекистана.

В поединке за третье место в весовой категории до 100 килограммов казахстанец встретился с представителем Испании Никитой Юдановым. Биржанов оказался сильнее соперника и поднялся на третью ступень пьедестала.

В финале в весовой категории до 100 килограммов другой казахстанец Санжар Еруланулы проведёт схватку за золото. В финале он встретится с японцем Шокеи Хирано.

Добавим, что в 1/2 финала Юданов уступил Еруланулы.

Отметим, Казахстан на ЧМ-2026 представляют 12 дзюдоистов - по шесть спортсменов в соревнованиях у мужчин и женщин.