"Иногда я сам удивляюсь" - отец маленьких дзюдоисток, умиливших казахстанцев

Накануне в сети появилось видео с участием юных казахстанских дзюдоисток на одном из турниров, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Massaget.kz.
На видео младшая сестра получает наставления от старшей, а именно как действовать во время схватки с соперницей. При этом во время дельного совета старшая поправляет у младшей пояс на кимоно. Активная поддержка сестры оказалось бесценной, приведшей к бесспорной победе.
@almatskiii Поддержка сестры на соревнованиях по дзюдо #дзюдо #жасбатырспортмектебі #сестры #сестрытакиесестры ♬ оригинальный звук - Almat
Выяснилось, что соревнования прошли в Актау в спортивном клубе "Ыстыбай". Сестер зовут Зульфия и Мадина Абугали. Отцом девочек является известный казахстанский поэт страны Нурлан Абугалиулы Мусаев - "Отличник культуры" Республики Казахстан, а мама сестер – преподаватель английского языка.
"Зульфия занимается дзюдо с 2021 года, Мадина с прошлого года. Старшая из девочек более мужественная и прямая. Младшая более слабая и мягче. Зульфия ходила на танцы. Но я заметил, что она тянулись к борьбе, и уговорил жену отдать ее на дзюдо. Сначала ее мама была против. Позже к сестре присоединилась Мадина. У них разница в 1 год и 7 месяцев", - сказал Нурлан Мусаев.
@nurlan.musaev.084
Екінші айналым. Әбуғали Мәдина.♬ оригинальный звук - Нұрлан Мұсаев Әбуғалиұлы
Поддержка сестры бесценна. Казахстанцев умилило видео с маленькими дзюдоистками
@nurlan.musaev.084
Әбуғали Мәдина. финал.♬ оригинальный звук - Нұрлан Мұсаев Әбуғалиұлы