Диёра Кельдиёрова приняла решение по карьере после триумфа в Казахстане

Олимпийская чемпионка по дзюдо из Узбекистана Диёра Кельдиёрова выступит на турнире серии Гран-при в Загребе (Хорватия), передают Vesti.kz.

Кельдиёрова продолжит выступления на международной арене

Предстоящий турнир станет для узбекистанской дзюдоистки третьим подряд. Ранее она завоевала золотую медаль на Кубке Азии в Актау, который стал для неё первым соревнованием после Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

На турнире в Казахстане Кельдиёрова по ходу соревнований одолела местных спортсменок Нурайлым Сарсенбек и Гульхан Шынгысхан. В финале узбекистанка досрочно победила представительницу Азербайджана Фариду Мирзаеву.

Однако на недавнем турнире серии Большого шлема в Абу-Даби (ОАЭ) дзюдоистка осталась без медали.

Кельдиёрова — первая олимпийская чемпионка Узбекистана

На Играх-2024 в Париже Кельдиёрова завоевала золотую медаль в весовой категории до 52 килограммов. Она стала первой женщиной в истории Узбекистана, выигравшей золото летней Олимпиады.

Диёра Кельдиёрова возвращается в большой спорт в Казахстане