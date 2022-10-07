Будут медали? Прямая трансляция ЧМ по дзюдо с участием Казахстана

Сегодня, 7 октября, в Ташкенте пройдет второй день чемпионата мира по дзюдо. Казахстан представят Гаухар Ирмагамбетова (до 52 килограммов) и Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кыргызбаев стартует с первого раунда против итальянца Маттео Пираса, а затем победителя будет ждать южнокореец Ан Ба Ул.

Ирмагамбетова возьмет старт со второго раунда, ей будет противостоять швейцарка Фабьен Кочер.

Начало предварительных схваток - в 11:30 по времени Астаны. Поединки за бронзу и финалы состоятся в 18:00. Их в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Напомним, что в первый день турнира лидер сборной Казахстана Елдос Сметов (до 60 килограммов) выиграл бронзу, а Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) принесла национальной команде историческую медаль.

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