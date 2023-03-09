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Жибек Куламбаева пробилась в полуфинал турнира BeeTV 60 Women's

Новости спорта Теннис ITF
Сегодня 22:22
©ФТК

В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena определились полуфиналистки турнира серии ITF World Tennis Tour, сообщает пресс-служба ФТК.

Жибек Куламбаева вместе с Мартиной Кубкой (Польша) в четвертьфинале одержала непростую победу над нидерландками Жасмин Гимбрере/Бибиан Схуфс. Две партии с одинаковым счетом 6:4.

"Игра получилась непростой. Решающие моменты были в обоих сетах. При счёте 5:4, на приеме мы стали играть агрессивнее, больше рисковать и это принесло нам желаемый результат. Завтра полуфинальный матч. Нам предстоит тяжелая игра. Что касается моих ближайших планов, то после турнира в Астане я поеду в Джакарту и приму участие в двух соревнованиях серии ITF W25", - отметила Куламбаева.

За выход в финал казахстанско-польскому дуэту предстоит сразиться с россиянками Полиной Кудерметовой/Анастасией Тихоновой. Этот игра начнется 10 марта примерно в 13:30 по времени Астаны.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.

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Метки:
теннис большой

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