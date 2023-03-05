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Домашний триумф Анны Данилиной

Новости спорта Теннис ITF
Сегодня 11:37
©ФТК

В национальном теннисном центре Beeline Arena завершился турнир серии ITF World Tennis Tour BeeTV 40 Women's в парном разряде, сообщает пресс-служба ФТК.

В финале сошлись первый и второй сеяные дуэты соревнования. Казахстанка Анна Данилина и Ирина Шиманович (Беларусь) в трех сетах в зрелищном матче одержали победу над На Лэ Хан/Су Джон Чан из Южной Кореи со счетом 6:4, 6:7 (8:10), 10:7.

"Был непростой матч с элементами драмы, но если бы финал был не драматичным, то было бы неинтересно смотреть. Ранее я уже играла против этой пары и также в финале - тогда тоже выиграли на решающем тай-брейке. Я знала, что они играют на хорошем уровне и будет тяжелый матч, надо было бороться до конца. Безусловно, хотелось поспокойнее победить, не доводить до супер-тай-брейка. И поэтому очень рада, что финальный исход сложился в нашу пользу. Дома всегда приятно играть, тем более, я в Астане побеждаю во второй раз: первая победа была несколько лет назад на "Кубке Президента". Очень рада, прекрасные ощущения! Хочу сказать спасибо моей напарнице Ирине, мы провели отличную неделю. Желаю ей успехов на втором турнире, который начнется здесь в понедельник, а я уже завтра улетаю в США на два "Мастерса", - сказала после церемонии награждения Анна Данилина.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.

Генеральные спонсоры турниров: ForteBank, "Казцинк", природная вода TURAN, MYD Production.

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Метки:
Данилина Анна

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