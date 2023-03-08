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Айнитдинова одержала волевую победу на турнире BeeTV 60 Women's

Новости спорта Теннис ITF
Сегодня 17:32
©ФТК

В столичном национальном теннисном центре Beeline Arena продолжается турнир серии ITF World Tennis Tour с призовым фондом 60 тысяч долларов, сообщает пресс-служба ФТК.

Гозаль Айнитдинова (479 WTA) вышла во второй круг одиночного разряда соревнования. Казахстанка на старте вырвала победу у россиянки Марии Тимофеевой (254 WTA) со счетом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).

"В первом сете у меня ничего не получалось, не могла понять, что происходит. Во второй партии активизировала игру, стала действовать быстро и удалось быстро взять партию. В третьем, решающем сете я вела 5:3, не смогла реализовать преимущество, дело дошло до тай-брейка и рада, что победа в итоге была за мной", - сказала после матча Айнитдинова.

Матчи в прямом эфире смотрите на телеканалах Qazsport и Insport в спортивном разделе Bee TV.

Генеральные спонсоры турниров: ForteBank, "Казцинк", природная вода TURAN, MYD Production.

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Метки:
теннис большой

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