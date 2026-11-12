Зидан допустил сенсационное назначение после работы со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан не исключил, что в будущем может вернуться в "Ювентус", но уже в качестве наставника туринского клуба, сообщают Vesti.kz.

Французский специалист вспомнил о периоде работы под руководством Марчелло Липпи, который помог ему адаптироваться в Италии и поверить в собственные силы.

"Марчелло Липпи научил меня этому: всегда нужно двигаться вперёд. Когда я приехал в Турин, я играл не очень хорошо, поэтому пресса и публика не считали, что я соответствую уровню. Липпи сказал мне, что я должен выступать под его руководством, и я хорошо держался. Стать тренером "Ювентуса"… Почему бы и нет в будущем", - приводит слова Зидана RMC Sport.

Зидан выступал за туринцев с 1996 по 2001 год, после чего перешёл в мадридский "Реал". Минувшим летом 54-летний специалист возглавил сборную Франции. Его контракт с национальной командой рассчитан до лета 2030 года.

На тренерском поприще Зидан трижды приводил "Реал" к победе в Лиге чемпионов и дважды выигрывал чемпионат Испании.