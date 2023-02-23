"Ювентус" снова влип в скандал. Прокуратура начала расследовать трансферы

Прокуратура Турина расследует трансферные сделки "Ювентуса" с другими итальянскими клубами - "Аталантой" и "Удинезе", сообщают Vesti.kz.

По информации La Repubblica, прокуратура обнаружила доказательства того, что "Ювентус" использовал эти клубы "как банки". Это позволило туринцам добиваться нужных цифр в финансовой отчетности. Кроме того, были найдены секретные соглашения, не зарегистрированные в Серии А.

Подозрения вызвал трансфер Роландо Мандрагоры, которого "Ювентус" приобрел в январе 2016 года за девять миллионов евро. После аренд в "Пескару" и "Кротоне" полузащитник был продан в "Удинезе" за 20 миллионов евро в 2018 году, что в тот отчетный период позволило "Старой Синьоре" получить прирост капитала в 13,7 миллиона евро.

Однако спустя два года "бьянконери" вновь подписали контракт с Мандрагорой, заплатив 10 миллионов евро и еще шесть миллионов в виде бонусов. Отмечается, что Мандрагора, который сейчас выступает за "Фиорентину", его отец (являющийся агентом игрока), вице-президент "Удинезе" Стефано Кампочча и бывший директор "Ювентуса" Маурицио Ломбардо будут допрошены как свидетели.

Также планируется расследовать четыре подозрительные сделки "Ювентуса" с "Аталантой" на общую сумму 14,5 миллиона евро, которые не были указаны в финансовой отчетности. Речь идет об обязательстве выкупа трансферов Федерико Маттьелло (4 миллиона евро), Симоне Мураторе (4), Маттиа Кальдары (3,5) и Кристиана Ромеро (3).

Предварительное слушание по делу намечено на 27 марта.