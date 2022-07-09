"Ювентус" объявил о переходе титулованного аргентинца

Аргентинский футболист Анхель Ди Мария подписал контракт с итальянским "Ювентусом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом не уточняется, на какой срок было подписано соглашение. По информации представителей итальянских СМИ, контракт рассчитан на один сезон.

Отметим, что 34-летний Ди Мария перешел в "Ювентус" из французского "Пари Сен-Жермена" в статусе свободного агента.

Аргентинец становился чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов в составе мадридского "Реала". Пять раз он выигрывал чемпионат Франции с ПСЖ и Олимпийские игры 2008 года, а также Кубок Америки-2021 в составе сборной Аргентины. На ЧМ-2014 он дошел до финала в составе национальной команды. На протяжении карьеры Ди Мария также выступал за аргентинский "Росарио Сентраль", португальскую "Бенфику" и английский "Манчестер Юнайтед".

Новый выпуск на нашем канале: Эксклюзив с Рафаэлем ФИЗИЕВЫМ - первый боец в UFC из Казахстана