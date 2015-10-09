Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Италия
Сегодня 15:15
 

"Я был уверен, что закончу карьеру в "Реале". Модрич сделал признание о новом клубе

Хорватский полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич признался, что никогда в своей карьере не ожидал отъезд из стана мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Правда ли, что в детстве я был болельщиком "Милана"? Да, это правда. Я болел за "Милан" из-за героя моего детства: Звонимира Бобана, капитана сборной Хорватии, который был близок к историческому достижению на чемпионате мира 1998 года во Франции. Жизнь всегда преподносит сюрпризы. Случаются вещи, в которые никогда бы не поверили. Я был уверен, что закончу свою карьеру в "Реале"… Но я всегда думал так: если у меня когда-нибудь будет другая команда, это будет "Милан". Я здесь, чтобы побеждать", — цитирует слова Модрича Milanreports

Напомним, обладатель "Золотого мяча" расстался с "королевским клубом" летом 2025-го. "Сливочные" не стали продлевать контракт с 40-летним футболистом, отпустив Модрича на правах свободного агента в "Милан".

С момента начала кампании хорват успел стать ключевым футболистом под руководством Массимилиано Аллегри, дирижируя позиционными атаками "россонери".

Модрич успел отыграть за "Милан" 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 17 13 0 4 38-15 39
2 Милан 17 11 5 1 28-13 38
3 Наполи 17 12 1 4 26-13 37
4 Ювентус 18 9 6 3 24-16 33
5 Рома 18 11 0 7 20-12 33
6 Комо 17 8 6 3 23-12 30
7 Болонья 17 7 5 5 25-17 26
8 Аталанта 18 6 7 5 21-19 25
9 Лацио 18 6 6 6 18-14 24
10 Торино 18 6 5 7 20-28 23
11 Сассуоло 18 6 5 7 23-22 23
12 Удинезе 18 6 4 8 18-29 22
13 Кремонезе 18 5 6 7 18-21 21
14 Кальяри 18 4 6 8 19-25 18
15 Парма 17 4 6 7 12-19 18
16 Лечче 17 4 5 8 12-23 17
17 Дженоа 18 3 6 9 18-28 15
18 Верона Хеллас 17 2 6 9 13-28 12
19 Пиза 18 1 9 8 13-25 12
20 Фиорентина 18 2 6 10 18-28 12

