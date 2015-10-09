"Я был уверен, что закончу карьеру в "Реале". Модрич сделал признание о новом клубе

Хорватский полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич признался, что никогда в своей карьере не ожидал отъезд из стана мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

"Правда ли, что в детстве я был болельщиком "Милана"? Да, это правда. Я болел за "Милан" из-за героя моего детства: Звонимира Бобана, капитана сборной Хорватии, который был близок к историческому достижению на чемпионате мира 1998 года во Франции. Жизнь всегда преподносит сюрпризы. Случаются вещи, в которые никогда бы не поверили. Я был уверен, что закончу свою карьеру в "Реале"… Но я всегда думал так: если у меня когда-нибудь будет другая команда, это будет "Милан". Я здесь, чтобы побеждать", — цитирует слова Модрича Milanreports

Напомним, обладатель "Золотого мяча" расстался с "королевским клубом" летом 2025-го. "Сливочные" не стали продлевать контракт с 40-летним футболистом, отпустив Модрича на правах свободного агента в "Милан".

С момента начала кампании хорват успел стать ключевым футболистом под руководством Массимилиано Аллегри, дирижируя позиционными атаками "россонери".

Модрич успел отыграть за "Милан" 20 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!