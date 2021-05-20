Туринский "Ювентус" обыграл "Аталанту" и в 14-й раз стал обладателем Кубка Италии по футболу.

Финальная встреча, прошедшая в городе Реджо-Эмилия, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Ювентуса". В составе победителей голами отметились Деян Кулусевски (31-я минута) и Федерико Кьеза (73-я). У проигравших отличился Руслан Малиновский (41-я).

Для Криштиану Роналду этот трофей стал пятым в составе туринцев, за которых он выступает с 2018 года. Ранее португалец по два раза побеждал с "Ювентусом" в Серии А и Суперкубке Италии.

Криштиану Роналду переписал историю "Ювентуса"

Добавим, что это второй трофей в тренерской карьере Андреа Пирло, возглавляющего "Ювентус" с августа 2020 года. В январе "бьянконери" под руководством 42-летнего специалиста обыграли "Наполи" в матче за Суперкубок Италии.

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