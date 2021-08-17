Жорже Мендеш, агент нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, предложил услуги своего клиента английскому "Манчестер Сити", сообщает Football Italia.

Отмечается, что "Ювентус" готов расстаться с португальцем за 30 миллионов евро. Причиной этого является истекающий через год контракт футболиста. Благодаря возможной продаже туринский клуб не понесет убытков в этом сезоне из-за внушительного контракта игрока.

Между тем журналист RMC Sport Лоик Танзи сообщает, что Роналду не перейдет в "Пари Сен-Жермен" этим летом. По информации источника, даже в том случае, если Килиан Мбаппе покинет парижский клуб, вариант с переходом португальца в летнее трансферное окно рассматриваться все равно не будет.

ПСЖ после трансфера Месси решил подписать Роналду

Ранее сообщалось, что "Ювентус" все еще рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. Основной проблемой называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.

Напомним, Роналду выступает за туринский "Ювентус" с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!