Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду не попал в стартовый состав команды на первый официальный матч сезона, сообщается на официальном сайте серии А.

Сегодня "Ювентус" проведет на выезде матч первого тура нового чемпионата Италии против "Удинезе". Роналду начнет встречу на скамейке запасных. В стартовый состав попал аргентинец Пауло Дибала.

В межсезонье на пост главного тренера "Ювентуса" вернулся Массимилиано Аллегри, вместе с которым клуб пять раз побеждал в серии А и два раза доходил до финала Лиги чемпионов.

Ранее в августе в СМИ появилась информация, что главный тренер испанского "Реала" Карло Анчелотти выразил желание, чтобы Роналду вернулся в мадридский клуб, и уже инициировал контакты с окружением 36-летнего португальца для обсуждения возможного перехода. Однако впоследствии Роналду выступил с заявлением, в котором осудил СМИ, распространяющие слухи о его возможном уходе из туринского футбольного клуба, и подчеркнул, что "его история в "Реале" уже написана".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!