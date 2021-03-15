Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду обратился к "королю футбола" Пеле после того, как превзошел его рекорд по количеству забитых голов, сообщает "Матч ТВ".

В матче 27-го тура Серии А с "Кальяри" (3:1) португалец отметился хет-триком и довел общее количество забитых мячей в карьере до 770. На счету Пеле 767 голов.

"Сегодня, когда я достигаю официальной цифры в 770 голов в моей профессиональной карьере, мои первые слова сразу адресованы к Пеле. В мире нет игрока, которого бы не воспитали на рассказах о его играх, его целях и достижениях, и я не исключение. И по этой причине я полон радости и гордости, когда понимаю цель, которая поставила меня на первое место в мировом списке бомбардиров, превзойдя рекорд Пеле. Это то, о чем я никогда не мог мечтать, когда рос на Мадейре.

Спасибо всем, кто принял участие в этом удивительном путешествии вместе со мной. Моим товарищам по команде, моим соперникам, фанатам красивой игры по всему миру и, прежде всего, моей семье и близким друзьям: поверьте мне, когда я говорю, что я бы не справился без вас.

Теперь не могу дождаться следующих игр и испытаний! Очередные рекорды и трофеи! Поверьте, эта история еще далека от завершения. Будущее за завтрашним днем, а "Ювентусу" и Португалии еще многое предстоит выиграть!" - написал Роналду в своем Instagram.

Отметим, что "Ювентус" идет на третьем месте в таблице, набрав 55 очков в 26 играх. В следующем туре, 21 марта, туринский клуб дома примет "Беневенто".