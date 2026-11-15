Роналдиньо официально дебютировал за новый клуб в 46 лет

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо провёл первый за 11 лет официальный матч, выйдя на поле в составе итальянской "Равенны" в игре 14-го тура Серии C против "Форли", сообщают Vesti.kz.

Роналдиньо вернулся на поле спустя 11 лет

46-летний бразилец появился в стартовом составе "Равенны". По плану тренерского штаба, он должен провести на поле около 30 минут.

Последний раз Роналдиньо участвовал в официальном матче 26 сентября 2015 года, когда выступал за бразильский "Флуминенсе". В январе 2018 года футболист объявил о завершении профессиональной карьеры.

Роналдиньо стал акционером "Равенны"

Летом 2026 года бразилец подписал контракт с "Равенной", выступающей в третьем по силе дивизионе чемпионата Италии, и приобрёл долю в клубе. Президент команды Иньяцио Чиприани назвал приглашение легендарного футболиста осуществлением давней мечты.

Роналдиньо — чемпион мира 2002 года и обладатель "Золотого мяча" 2005 года. За свою профессиональную карьеру бразилец забил 299 голов.