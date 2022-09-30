Призер ЧМ завершил карьеру футболиста и перешел в баскетбольный клуб

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 12:20
©readfootball.com

Аргентинский нападающий Родриго Паласио завершил карьеру футболиста и сконцентрировался на другом виде спорта. Об этом сообщает "Матч ТВ".

40-летний Паласио покинул "Брешию" в статусе свободного агента. При этом он решил не завязывать со спортом и будет выступать за баскетбольный клуб "Гариньяно", который играет в четвертой лиге Италии. 

Паласио уже является "главным героем" команды и во время предсезонного матча набрал 14 очков.

Родриго известен в Италии по выступлениям за "Дженоа", "Интер" и "Болонью". На родине играл за "Уракан", "Банфилд" и "Бока Хуниорс". 

В его активе 27 матчей за сборную Аргентины по футболу, в составе которой становился серебряным призером Кубка Америки (2007) и чемпионата мира (2014).

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Метки:
Аргентина Италия Баскетбол Интер ЧМ-2014 по футболу

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