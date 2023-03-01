Погба сыграл впервые за 315 дней. Француз дебютировал за "Ювентус" после возвращения

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 09:05
©twitter.com/juventusfc

Французский футболист "Ювентуса" Поль Погба вышел на замену на 69-й минуте матча 24-го тура Серии A против "Торино", сообщают Vesti.kz.

На поле он появился вместо Энцо Барренечеа. Для 29-летнего полузащитника эта игра стала первой за туринцев после возвращения в клуб спустя 2481 день. Цвета "Старой синьоры" Погба защищал в период 2012-2016 годов, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед".

Из-за травмы хавбек не играл в официальных матчах 315 дней (с апреля 2022 года).

Погба перешел в туринский клуб летом прошлого года после окончания контракта с "МЮ". Его соглашение с "Юве" рассчитано до 2026 года.

Отметим, что "Ювентус" победил "Торино" со счетом 4:2. После этого успеха команда Массимилиано Аллегри с 35 очками расположилась на седьмом месте, а подопечные Ивана Юрича, имея в своем активе 31 балл, находятся на девятой строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, 5 марта, "Ювентус" на выезде сыграет с "Ромой", а на следующий день "Торино" дома примет "Болонью".

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Ювентус

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 09:05
Италия
Погба сыграл впервые за 315 дней. Француз дебютировал за "Ювентус" после возвращения
Сегодня , 08:39
Италия
Моуринью удалили на 1-й минуте второго тайма в сенсационном матче "Ромы"
Сегодня , 07:22
Италия
"Рома" потерпела фиаско в Серии А
Вчера , 20:58
Италия
Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб
Вчера , 18:15
Италия
Моуринью может сенсационно вернуться в "Челси" - СМИ
Вчера , 17:49
Италия
Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
23 февраля, 19:01
Италия
"Ювентус" снова влип в скандал. Прокуратура начала расследовать трансферы
23 февраля, 13:43
Италия
Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов
22 февраля, 11:20
Италия
Лидер сборной Грузии стал автором нового рекорда "Наполи" в Лиге чемпионов
18 февраля, 13:28
Италия
Грузинский футболист забил гол за "Наполи" и добился уникального достижения
© 2008 - 2023 ТОО «EML»