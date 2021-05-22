"МЮ" задумал вернуть Роналду. Известна позиция Криштиану

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду может вернуться в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает AS.

По информации источника, главный тренер "красных дьяволов" Уле-Гуннар Сульшер лично заинтересован в трансфере 35-летнего португальца и уже связывался с ним, чтобы рассказать о планах команды и обсудить возможный переход игрока.

Отмечается, что сам Роналду заинтересован в возвращении в английский клуб. Португалец примет решение после того, как станет известно, попадет ли "Ювентус" в Лигу чемпионов на следующий сезон.

На данный момент план Роналду заключается в том, чтобы провести в "МЮ" около двух сезонов, после чего он завершит карьеру в "Спортинге".

Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Цвета "Манчестер Юнайтед" Роналду защищал с 2003 по 2009 год. С "манкунианцами" он завоевал девять трофеев, среди которых три титула чемпиона Англии и Кубок Лиги чемпионов.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года, перейдя из мадридского "Реала" за 112 миллионов евро. Контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 29 голов и отдал три результативные передачи.

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