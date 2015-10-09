Модричу вынесли вердикт после сенсации с "Миланом"

Хорватский полузащитник "Милана" Лука Модрич завершил матч 15-го тура Серии А с "Сассуоло" впечатляющими статистическими показателями: 91 точный пас, 6 из 6 длинных передач, 1 ключевой пас и 6 выигранных дуэлей, передают Vesti.kz.

Сенсацией обернулся матч Модрича за новый клуб

Это не был лучший матч Модрича в футболке "Милана", но его вклад не остался незамеченным итальянскими СМИ.

Gazzetta dello Sport отметила контроль Модрича над игрой и чувство темпа, подчеркнув, что "с Модричем в центре поля у "Милана" был порядок, особенно в первом тайме". Итальянское издание пишет, что "хорватский ветеран был ключевым в успокоении игры и продвижении мяча вперед, без спешки и ненужного риска".

Corriere dello Sport особенно обратил внимание на его роль при голе, который позволил сравнять счёт, отметив, что "Модрич снова показал, почему футбольный интеллект — это вечная категория". В комментарии подчеркивается, что "он может не бегать больше всех, но всегда знает, где нужно быть и кому отдать мяч".

Tuttosport пошел дальше и подчеркнул контраст между Модричем и остальной командой в концовке матча: "Пока "Милан" терял компактность и интенсивность, Модрич оставался точкой равновесия". Издание добавляет, что "его игра стала уроком для молодых, хотя он больше не способен самостоятельно задавать ритм на протяжении всех 90 минут".

Портал Sempre Milan был немного критичнее к Модричу и поставил ему оценку 5,5: "Можно сказать, что он поучаствовал в первом голе, но 98% работы сделал сам. К сожалению, хорватский полузащитник в этот раз совершил слишком много ошибок и сам это признает. По его стандартам это был ниже среднего матч".

Напомним, что Модрич перешёл в "Милан" этим летом из "Реала" в статусе свободного агента, подписав контракт по схеме "1+1". Хорват является обладателем "Золотого мяча" 2018 года.

