Модрич попросил "Милан" о трансфере в зимнее трансферное окно

Хорватский полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич выступил с инициативой подписания испанского защитника Серхио Рамоса, который готовится к возвращению в европейский футбол, передают Vesti.kz.

Интерес "Милана" и роль Модрича

По информации Fichajes, именно хорват рекомендовал руководству "россонери" рассмотреть кандидатуру Рамоса. Хавбек, для которого текущий сезон стал дебютным в составе "красно-чёрных", уже закрепился в роли одного из лидеров команды и всё активнее влияет на спортивные решения клуба.

В "Милане" прислушиваются к кандидатуре Рамоса. Аналитики команды высоко ценят опыт, лидерские качества и менталитет испанского защитника, рассматривая его как усиление обороны во второй части сезона.

Ситуация Рамоса: остался без клуба

Серхио Рамос в 2025 году стал одним из ключевых игроков мексиканского "Монтеррея", помог команде на клубном чемпионате мира и в плей-офф Апертуры. Несмотря на заметное влияние на игру, стороны не договорились о продолжении сотрудничества. Испанец присоединился к "Монтеррею" в феврале 2025 года и теперь нацелен на возвращение в Европу.

Наследие капитана "Реала"

Рамос — бывший капитан мадридского "Реала" и символ целой эпохи клуба. Он провёл в составе «сливочных» 16 лет, сыграл более 650 матчей, стал четырёхкратным победителем Лиги чемпионов и пятикратным чемпионом Испании, войдя в историю как один из величайших капитанов "королевского клуба".

Связка проверенная временем

Отдельно отмечается фактор личных отношений Рамоса и Модрича, которые много лет выступали вместе в Мадриде. В "Милане" рассчитывают, что этот опыт и взаимопонимание могут облегчить адаптацию испанского защитника и усилить команду уже в ближайшей перспективе.

В случае успешных переговоров защитник сможет присоединиться к составу "россонери" уже в январе, когда в Европе официально откроется зимнее трансферное окно.

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!