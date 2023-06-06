"Милан" уволил Мальдини. Футболисты недовольны

Паоло Мальдини покидает должность технического директора "Милана", также уходит спортивный директор Фредерик Массара, сообщает Calciomercato.

Такое решение приняло руководство клуба, у которого со специалистами существуют серьезные разногласия по поводу трансферного бюджета.

При этом ключевые футболисты "Милана" негативно отреагировали на такие новости. Тео Эрнандес, Мик Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали недовольны таким раскладом.

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игрока провел в "Милане" всю карьеру.