"Милан" уволил Мальдини. Футболисты недовольны

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 11:02 Комментарии 1
©twitter.com/MaldiniNews

Паоло Мальдини покидает должность технического директора "Милана", также уходит спортивный директор Фредерик Массара, сообщает Calciomercato

Такое решение приняло руководство клуба, у которого со специалистами существуют серьезные разногласия по поводу трансферного бюджета.

При этом ключевые футболисты "Милана" негативно отреагировали на такие новости. Тео Эрнандес, Мик Меньян, Рафаэл Леау и Сандро Тонали недовольны таким раскладом. 

Напомним, 54-летний Мальдини в бытность игрока провел в "Милане" всю карьеру. 

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Метки:
Милан ФК
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