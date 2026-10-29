Италия
Вчера 10:50

"Милан" пропустил 3 гола после выхода Модрича и потерпел первое поражение в Серии А

Лука Модрич в "Милане". Фото: ©depositphotos.com/demarco.alessio@gmail.com

"Милан" потерпел первое поражение в чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027, уступив дома "Болоньи", передают Vesti.kz.

Камбэк за тайм

Встреча команд в рамках девятого тура Серии А прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Первыми счёт в матче открыли гости. На 8-й минуте Самюэль Мбангула вывел "Болонью" вперёд.

Однако "Милан" ещё до перерыва не только отыгрался, но повёл в счёте. Сначала на 14-й минуте Альфаджо Сиссе сравнял счёт, а на 27-й минуте оформил дубль.

После перерыва "Болонья" сумела переломить ход игры. На 61-й минуте защитник "Милана" Давиде Бартезаги отправил мяч в собственные ворота, сравняв счёт. На 62-й минуте Мбангула оформил дубль и вновь вывел "Болонью" вперёд. На 86-й минуте Мбангула забил третий мяч в игре и установил окончательный счёт.

Реакция Модрича

41-летний Лука Модрич вышел на замену перед началом второго тайма, в котором "россонери" пропустили три безответных мяча.

"Обидное поражение. Мы такого не ожидали – особенно после выигранного первого тайма. Во втором тайме мы слишком часто проигрывали единоборства, пропустили досадный гол со стандарта и сами себя подвели. Закономерный результат. У нас нет оправданий", – заявил хорват в интервью Sky Sport Italia.

Таким образом, "Милан" впервые проиграл в Серии А в этом сезоне. У "россонери" прервалась серия без поражений в чемпионате Италии под руководством Рубена Аморима. В предыдущих восьми турах у команды было пять побед и три ничьих.

Осечка перед дерби

"Милан" с 18 очками занимает пятое место в турнирной таблице Серии A. "Болонья", набрав 11 баллов, поднялась на 11-ю строчку.

В следующем туре "Милан" 31 октября примет "Интер" (25), который лидирует в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 9 8 1 0 22-7 25
2 Интер 9 8 1 0 25-10 25
3 Рома 9 6 3 0 23-8 21
4 Комо 9 6 2 1 17-8 20
5 Милан 9 5 3 1 18-11 18
6 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
7 Наполи 9 4 2 3 17-11 14
8 Фрозиноне Кальчо 8 4 2 2 17-13 14
9 Торино 9 4 1 4 14-14 13
10 Кальяри 9 4 1 4 8-13 13
11 Болонья 9 3 2 4 12-12 11
12 Дженоа 9 3 1 5 8-13 10
13 Аталанта 8 3 1 4 14-15 10
14 Лечче 8 3 0 5 9-14 9
15 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16 Монца 9 2 1 6 16-22 7
17 Удинезе 9 1 2 6 9-18 5
18 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19 Фиорентина 8 1 1 6 9-19 4
20 Венеция 9 1 0 8 6-19 3

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