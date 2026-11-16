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"Милан" нашёл замену Модричу в Бундеслиге

Лука Модрич в "Милане". Фото: ©depositphotos.com/demarco.alessio@gmail.com

Полузащитник немецкого "Штутгарта" Анжело Штиллер может продолжить карьеру в чемпионате Италии, передают Vesti.kz.

"Милан" выбрал преемника Модрича

По информации Tuttosport, 25-летний немец оказался среди трансферных целей "Милана".

"Россонени" рассматривают Штиллера как потенциальную замену для Луки Модрича. В контракте немца предусмотрена клаусула в размере 40 миллионов евро.

Эпоха после Модрича

Напомним, летом Модрич продлил соглашение и по-прежнему выходит в стартовом составе. Руководство "Милана", тем не менее, уже смотрит вперёд и подыскивает футболиста, который со временем возьмёт на себя организацию атак из глубины поля.

Возможное возвращение к кандидатуре Штиллера связывают с ожидаемым приходом Маркуса Кроше на пост руководителя футбольного направления "Милана". Кроше обладает обширными знаниями о Бундеслиге и подтверждённым опытом поиска элитных талантов для современного футбола.

Чем Штиллер привлёк внимание

25-летний Штиллер стал настоящим открытием Бундеслиги. Он известен своей игрой глубоко в поле и точными передачами с левой ноги, а его способность контролировать темп матча напоминает качества, которые "Милан" ценит в Модриче.

Тактический интеллект позволяет ему действовать в роли единственного опорного полузащитника или в связке из двух игроков. Именно эту универсальность тренерский штаб "Милана" особенно ценит при формировании состава для внутренних и европейских турниров.

В нынешнем сезоне Штиллер принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт со "Штутгартом" рассчитан до лета 2028 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 45 миллионов евро.

Кандидаты на будущее

В то же время Штиллер — не единственный вариант усиления полузащиты, который рассматривают в "Милане". В список кандидатов также входят Ясин Аяри из "Брайтона" и Алекс Скотт из "Борнмута".

Таким образом, миланский клуб прорабатывает несколько вариантов обновления средней линии.


Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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