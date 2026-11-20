"Милан" выбрал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша главным кандидатом на замену Луке Модричу в следующем сезоне, передают Vesti.kz.

Контракт хорвата с итальянским клубом истекает летом 2027 года, и его уход выглядит неизбежным.

По информации Fichajes.net, Tuttosport и Record, в пользу перехода играют два фактора. Первый - работа в "Милане" тренера Рубена Аморима (у него и Фернандеша общее агентство AS1). Второй - готовность самого капитана манкунианцев вернуться в Серию А, где он ранее выступал за "Новару", "Удинезе" и "Сампдорию".

Контракт и ситуация в "Манчестер Юнайтед"

Соглашение Фернандеша рассчитано до июня 2027 года. В нём есть пункт об отступных в 65 миллионов евро и опция продления ещё на год со стороны клуба. Несмотря на это, португалец уже отклонил два предложения о новом контракте.

В "Манчестер Юнайтед" могут отказаться от автоматического продления, чтобы разгрузить бюджет. Это позволит "Милану" выкупить игрока летом на выгодных условиях. Решение самого футболиста также будет зависеть от результатов команды и его роли при тренере Маурисио Почеттино. В Англии Фернандеш забил 113 голов в 341 матче, выиграв Кубок лиги (2022/23) и Кубок Англии (2023/24).

Запасной вариант "Милана"

По данным Football Italia, запасным вариантом в центр поля для "Милана" остаётся хавбек "Наполи" Скотт Мактоминей. Его контракт действует до лета 2028 года. Однако переговоры о продлении зашли в тупик, так как игрок требует зарплату в семь миллионов евро "чистыми" за сезон.