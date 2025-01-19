"Милан" близок к трансферу капитана "Манчестер Сити"

"Милан" на стадии завершения сделки по переходу 34-летнего правого защитника Кайла Уокера из "Манчестер Сити".

Ключевой раунд переговоров состоится в ближайшие 24 часа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны обсуждают вариант с переходом английского футболиста в стан "россонери" на правах аренды, оставляющей за "Миланом" право выкупа игрока. Сам Уокер дал согласие на переход в итальянский гранд.

Уокер выступает в составе "горожан" с 2017 года. За этот период он принял участие в 319 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и 23 результативными передачами.