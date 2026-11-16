Италия
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Лидер "Комо" выдвинул два условия для перехода в новый клуб

Нико Пас. Фото: Depositphotos/demarco.alessio@gmail.com ©

Полузащитник итальянского "Комо" и сборной Аргентины по футболу Нико Пас определился с критериями для выбора своего следующего клуба, передают Vesti.kz.

По данным источника, 22-летний хавбек выдвинул два обязательных требования: потенциальная команда должна выступать в Лиге чемпионов и гарантировать ему место в стартовом составе. Аргентинец категорически отказывается рассматривать варианты с клубами, которые не смогут обеспечить выполнение обоих пунктов.

Яркая игра Паса в составе "Комо" в Серии A и Лиге чемпионов (шесть голов и восемь результативных передач в 14 матчах текущего сезона) привлекла внимание целого ряда европейских грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и ПСЖ. Кроме того, приоритетным правом обратного выкупа полузащитника летом 2027 года за 80 миллионов евро владеет его родной клуб - мадридский "Реал".

Пас является уроженцем Канарских островов. Футболист имел право выступать за сборную Испании, однако выбрал Аргентину, за которую играл на уровне до 20 и до 23 лет.

В нынешнем сезоне аргентинец выходил в стартовом составе во всех 14 проведённых матчах. Его контракт с Комо" действует до 30 июня 2028 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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