Корейский защитник стал футболистом месяца в Италии

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Сегодня 14:05
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Корейский центральный защитник Ким Мин Джэ признан лучшим игроком месяца в Серии А, сообщает пресс-служба. 25-летний игрок "Наполи" выиграл в голосовании.

В сентябре корейский футболист принял участие в двух играх из трех и забил один гол. Защитник играл не только в чемпионате Италии, но и в Лиге чемпионов и за сборную Кореи: в семи проведенных матчах из восьми он выходил в стартовом составе и ни разу не проиграл.

Помимо Мин Джэ на награду претендовали Тео Эрнандес ("Милан"), Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"), Родриго Бекао ("Удинезе") и Мерих Демираль ("Аталанта").

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Метки:
Италия Корея Футбол

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