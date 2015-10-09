"Комо" объявил решение по трансферу таланта в "Реал"

Спортивный директор итальянского "Комо" Карлальберто Луди высказался о возможном возвращении испанского центральго защитника Хакобо Рамона в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

"Комо" не получал предложений от "Реала"

Ранее появились сообщения о том, что "королевский клуб" намерен вернуть своего воспитанника уже в ближайшее время. Однако, по словам Луди, никаких контактов с руководством "Реала" по поводу будущего испанского защитника не было.

"Мы не получали никаких сообщений от "Реала" по поводу будущего Хакобо Рамона». Он точно не уйдет в январе", — цитирует слова Луди инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, в "Комо" не рассматривают возможность расставания с футболистом в зимнее трансферное окно.

Хакобо Рамон Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Рамона в нынешнем сезоне

"Комо" приобрёл Рамона у "Реала" летом 2025 года за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне 21-летний защитник провёл 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет 45 миллионов евро.

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