Клуб Модрича решил переманить ещё одного игрока "Реала"

Итальянский "Милан" активно рассматривает вариант с приобретением украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Украинец заинтересовал "россонери"

Несмотря на недавнее продление контракта с "королевским клубом" до 2030 года, Лунин оказался в центре трансферных слухов. Итальянский клуб, как сообщает Fichajes, ищет усиление вратарской линии после проблем с продлением соглашения французского голкипера Майка Меньяна. Семь миллионов евро в год, предложенные Меньяну, не устроили игрока, и "россонери" уже готовят альтернативу — именно Лунин оказался в приоритете.

Позиция "Реала"

По информации из Италии, трансферная сумма за украинского вратаря может составить от 10 до 15 миллионов евро — доступная сумма для бюджета "Милана". Молодой голкипер имеет опыт выступлений в крупных европейских матчах и рассматривается как игрок с потенциалом дальнейшего роста.

"Реал" уже планирует следующий сезон, сосредоточив внимание на усилении обороны и полузащиты. Кроме того, клуб следит за контрактными вопросами своих игроков — несколько соглашений истекают в конце сезона, а некоторые футболисты могут искать новые возможности за пределами Мадрида. В этом контексте имя Лунина вновь всплыло в трансферных баталиях.

Отметим, что нынешний сезон является дебютным для 40-летнего Луки Модрича в составе "Милана". Хорватский полузащитник присоединился к клубу минувшим летом на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала".

