Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Италия
Сегодня 18:12
 

Клуб Модрича решил переманить ещё одного игрока "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Клуб Модрича решил переманить ещё одного игрока "Реала" Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Итальянский "Милан" активно рассматривает вариант с приобретением украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Итальянский "Милан" активно рассматривает вариант с приобретением украинского вратаря Андрея Лунина из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Украинец заинтересовал "россонери"

Несмотря на недавнее продление контракта с "королевским клубом" до 2030 года, Лунин оказался в центре трансферных слухов. Итальянский клуб, как сообщает Fichajes, ищет усиление вратарской линии после проблем с продлением соглашения французского голкипера Майка Меньяна. Семь миллионов евро в год, предложенные Меньяну, не устроили игрока, и "россонери" уже готовят альтернативу — именно Лунин оказался в приоритете.


По информации из Италии, трансферная сумма за украинского вратаря может составить от 10 до 15 миллионов евро — доступная сумма для бюджета "Милана". Молодой голкипер имеет опыт выступлений в крупных европейских матчах и рассматривается как игрок с потенциалом дальнейшего роста.

Позиция "Реала"

"Реал" уже планирует следующий сезон, сосредоточив внимание на усилении обороны и полузащиты. Кроме того, клуб следит за контрактными вопросами своих игроков — несколько соглашений истекают в конце сезона, а некоторые футболисты могут искать новые возможности за пределами Мадрида. В этом контексте имя Лунина вновь всплыло в трансферных баталиях.

Отметим, что нынешний сезон является дебютным для 40-летнего Луки Модрича в составе "Милана". Хорватский полузащитник присоединился к клубу минувшим летом на правах свободного агента после ухода из мадридского "Реала".

Модрич выбрал клуб для завершения карьеры. "Реалу" это не понравилось

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Интер 15 11 0 4 34-14 33
2 Ювентус 17 9 5 3 23-15 32
3 Милан 15 9 5 1 24-13 32
4 Наполи 15 10 1 4 22-13 31
5 Рома 16 10 0 6 17-10 30
6 Комо 16 7 6 3 22-12 27
7 Болонья 15 7 4 4 23-13 25
8 Лацио 17 6 6 5 18-12 24
9 Удинезе 17 6 4 7 18-28 22
10 Аталанта 16 5 7 4 20-18 22
11 Кремонезе 16 5 6 5 18-18 21
12 Сассуоло 16 6 3 7 21-20 21
13 Торино 17 5 5 7 17-28 20
14 Кальяри 17 4 6 7 19-24 18
15 Парма 16 4 5 7 11-18 17
16 Лечче 16 4 4 8 11-22 16
17 Дженоа 16 3 5 8 16-24 14
18 Верона Хеллас 15 2 6 7 13-22 12
19 Пиза 17 1 8 8 12-24 11
20 Фиорентина 17 1 6 10 17-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 54 человек

Реклама

Живи спортом!