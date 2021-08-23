Клуб АПЛ собрался предложить контракт Роналду

Лондонский "Тоттенхэм" следит за ситуацией с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду. "Шпоры" готовы предложить 36-летнему португальцу контракт, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Radio 24.

При этом, по информации источника, Роналду хочет играть за команду, которая выступает в Лиге чемпионов, поэтому переход в "Тоттенхэм" выглядит маловероятным.

Сообщалось, что Роналду, который остался на скамейке запасных на матч первого тура Серии А с "Удинезе", сам попросил не ставить его в стартовый состав. Футболист ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе. Хотя "Ювентус" не получал предложений по Криштиану.

Ранее СМИ писали, что "Ювентус" все еще рассматривает возможность трансфера Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что уход Роналду может положительно повлиять на клуб. "Ювентус" знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформ, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в "Ювентус".

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