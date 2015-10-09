"Интер" установил абсолютный рекорд и сотворил историю

Миланский "Интер" отметился новым историческим достижением в чемпионате Италии по футболу, затмив своих главных конкурентов, сообщают Vesti.kz.

В матче 32-го тура Серии А "нерадзурри" обыграли "Комо" со счётом 4:3. При чем по ходу игры "Интер" уступал 0:2.

После этой игры "Интер" стал самой забивающей командой в истории Серии А. На данный момент у клуба 5465 голов, забитых за всё время участия в высшей лиге чемпионата Италии.

Таким образом, "Интер" обошёл по этому показателю туринский "Ювентус", который лидировал пятьдесят лет (с 1975 года). На третьем месте сейчас располагается "Милан", игроки которого забили 5132 гола.

