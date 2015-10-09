"Интер" отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче Серии А

"Комо" потерпел поражение от "Интера" в 32-м туре итальянской Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Джузеппе Синигалья" в Комо и завершилась со счётом 3:4.

По ходу игры хозяева поля вели 2:0, но впоследствии растеряли преимущество и позволили гостям одержать волевую победу.

У "Комо" голы забили Алекс Валье (36-я минута), Нико Пас (45-я) и Лукас Да Кунья (88-я, с пенальти). В составе "Интера" по дублю оформили Маркус Тюрам (45+2-я, 49-я) и Дензел Думфрис (59-я, 72-я).

"Интер", набрав 75 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице, тогда как "Комо" с 58 очками занимает пятое место.

В следующем туре "Комо" сыграет на выезде с "Сассуоло", а "Интер" примет дома "Кальяри". Обе игры намечены на 17 апреля.

