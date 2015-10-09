Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Италия
Сегодня 14:25
 

Гвардиоле предложили возглавить сборную: она провалила отбор на ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
©x.com/mancity

Бывший защитник сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи затронул болезненную тему для всей страны, а именно кризис национальной команды, передают Vesti.kz

Поделиться

После очередного провала и вылета на стадии стыковых матчей к чемпионату мира-2026, который стал уже третьим подряд, сборная Италии оказалась в непростой ситуации. По мнению Бонуччи, речь идёт не о локальной проблеме, а о системном кризисе, требующем глубокой перестройки.

Выступая на церемонии Laureus World Sports Awards, экс-футболист подчеркнул, что итальянскому футболу необходимо начинать с основ:

"Нужно перестраивать всё с нуля, начиная с обороны. Важно честно взглянуть на ситуацию, чтобы вернуть уважение и снова стать той сборной, которая когда-то выигрывала чемпионат мира", – цитируют Foot Mercato

При этом Бонуччи отметил, что у Италии есть перспективное поколение игроков, но им необходимо время для развития:

"У нас есть талантливая молодёжь. Им нужно дать возможность расти и прогрессировать. Время – единственное решение".

Говоря о будущем сборной, он не скрывал своих амбиций и даже позволил себе немного помечтать. В идеале, по его мнению, команду должен возглавить Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити":

"Если нужен настоящий перелом, то Пеп – идеальный вариант. Да, это сложно, но мечтать никто не запрещает".

Отметим, что Леонардо Бонуччи – один из самых известных итальянских защитников, прославившийся игрой за "Ювентус" и национальную сборную. Он стал чемпионом Европы в 2020 году, неоднократно выигрывал Серию А и представлял Италию на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

Ранее стало известно, что Гвардиола определился с будущим Хусанова в "Манчестер Сити".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Париж   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 22:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Нант
Нант
(Нант)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Нант
Проголосовало 136 человек

Реклама

Живи спортом!