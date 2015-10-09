Гвардиоле предложили возглавить сборную: она провалила отбор на ЧМ-2026

Бывший защитник сборной Италии по футболу Леонардо Бонуччи затронул болезненную тему для всей страны, а именно кризис национальной команды, передают Vesti.kz.

После очередного провала и вылета на стадии стыковых матчей к чемпионату мира-2026, который стал уже третьим подряд, сборная Италии оказалась в непростой ситуации. По мнению Бонуччи, речь идёт не о локальной проблеме, а о системном кризисе, требующем глубокой перестройки.

Выступая на церемонии Laureus World Sports Awards, экс-футболист подчеркнул, что итальянскому футболу необходимо начинать с основ:

"Нужно перестраивать всё с нуля, начиная с обороны. Важно честно взглянуть на ситуацию, чтобы вернуть уважение и снова стать той сборной, которая когда-то выигрывала чемпионат мира", – цитируют Foot Mercato.

При этом Бонуччи отметил, что у Италии есть перспективное поколение игроков, но им необходимо время для развития:

"У нас есть талантливая молодёжь. Им нужно дать возможность расти и прогрессировать. Время – единственное решение".

Говоря о будущем сборной, он не скрывал своих амбиций и даже позволил себе немного помечтать. В идеале, по его мнению, команду должен возглавить Хосеп Гвардиола из "Манчестер Сити":

"Если нужен настоящий перелом, то Пеп – идеальный вариант. Да, это сложно, но мечтать никто не запрещает".

Отметим, что Леонардо Бонуччи – один из самых известных итальянских защитников, прославившийся игрой за "Ювентус" и национальную сборную. Он стал чемпионом Европы в 2020 году, неоднократно выигрывал Серию А и представлял Италию на чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!