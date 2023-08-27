Главный тренер "Милана" сделал амбициозное заявление на старте Серии А

Новости спорта Футбол Италия
Сегодня 16:04
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Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли заявил, что задача, поставленная перед его командой, это чемпионство в Серии А, передает "Чемпионат".

"Конечно, это наша цель. Мы довольны игрой, поскольку сделали шаг вперед после первой игры. Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны, с очень атакующим и активным подходом.

Трансферное окно закроется на следующей неделе, и до сих пор ходят сообщения, что "Милан" ищет центрального нападающего, такого как Мехди Тареми из "Порту", чтобы дать Жиру отдохнуть. Оли - великий игрок, но, если мы хотим быть конкурентоспособными на протяжении двух турниров, ни один игрок не может дать стопроцентную гарантию на протяжении всего сезона", - сказал Пиоли в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, "Милан" во втором туре Серии А разгромил туринский "Торино" со счетом 4:1. Ранее команда из Милана обыграла "Болонью" со счетом 2:0. На данный момент подопечные Пиоли занимают первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Метки:
Милан ФК Италия

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