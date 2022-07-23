Фанат итальянской "Ромы" оригинально сделал предложение руки и сердца своей девушке, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на твиттер клуба.

Болельщик со своей девушкой пришли на тренировочную базу римского клуба и подошли к скамейке запасных. В этот момент мимо молодых людей проходил главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью. Мужчина попросил тренера остановиться и сфотографироваться с парой, на что португалец согласился. Сделав совместное фото, Моуринью стал уходить, однако фанат попросил его задержаться еще раз.

В присутствии Моуринью мужчина обратился к своей девушке с предложением руки и сердца, которое было принято дамой. Этот момент заинтересовал представителей тренерского штаба Моуринью и находившихся рядом работников клуба, которые заострили свое внимание на происходящем и стали хлопать молодой паре.

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