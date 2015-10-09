Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Италия
4 апреля 11:20
 

Экс-тренер "Манчестер Сити" намерен возглавить сборную Италии

  Комментарии

Поделиться
©instagram.com/azzurri

Итальянский специалист Роберто Манчини, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд", может вернуться к работе со сборной Италии.

Поделиться

Продолжение
По информации журналиста Руди Галетти, тренер открыт к такому варианту и готов вновь возглавить национальную команду, с которой уже работал в период с 2018 по 2023 год.

Манчини руководит "Аль-Саддом" с 2023 года. Несмотря на действующий контракт, его возможный уход не должен стать серьёзной проблемой — руководство катарского клуба ранее предложило специалисту выгодные условия сотрудничества, включая зарплату в размере около 25 млн евро в год, однако стороны могут договориться о расторжении соглашения.

На пост главного тренера сборной Италии также рассматриваются и другие кандидаты. В числе претендентов называются наставник "Милана" Массимилиано Аллегри и главный тренер "Наполи" Антонио Конте, оба обладающие значительным опытом работы на высшем уровне.

Напомним, что место главного тренера сборной Италии стало вакантным после неудачного выступления команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2026 года. В финале плей-офф итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины: после ничьей 1:1 в основное время команда проиграла в серии пенальти со счётом 1:4. По итогам этого поражения Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 394 человек

Реклама

Живи спортом!