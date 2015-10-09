Экс-тренер "Манчестер Сити" намерен возглавить сборную Италии

Итальянский специалист Роберто Манчини, ныне возглавляющий катарский "Аль-Садд", может вернуться к работе со сборной Италии.

По информации журналиста Руди Галетти, тренер открыт к такому варианту и готов вновь возглавить национальную команду, с которой уже работал в период с 2018 по 2023 год.

Манчини руководит "Аль-Саддом" с 2023 года. Несмотря на действующий контракт, его возможный уход не должен стать серьёзной проблемой — руководство катарского клуба ранее предложило специалисту выгодные условия сотрудничества, включая зарплату в размере около 25 млн евро в год, однако стороны могут договориться о расторжении соглашения.

На пост главного тренера сборной Италии также рассматриваются и другие кандидаты. В числе претендентов называются наставник "Милана" Массимилиано Аллегри и главный тренер "Наполи" Антонио Конте, оба обладающие значительным опытом работы на высшем уровне.

Напомним, что место главного тренера сборной Италии стало вакантным после неудачного выступления команды в стыковых матчах за выход на чемпионат мира 2026 года. В финале плей-офф итальянцы уступили сборной Боснии и Герцеговины: после ничьей 1:1 в основное время команда проиграла в серии пенальти со счётом 1:4. По итогам этого поражения Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку.

