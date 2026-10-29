Италия
Вчера 10:31

Два автогола за две минуты принесли "Интеру" победу в матче Серии А

©ФК "Интер" Милан

Миланский "Интер" одержал победу над "Венецией" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Пьерлуиджи Пенцо" в Венеции и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Развязка наступила в заключительные десять минут основного времени. Причём оба мяча оказались на счету хозяев поля.

Сначала на 80-й минуте испанский защитник "Венеции" Матиас Морено неудачно срезал мяч в свои ворота, позволив "Интеру" выйти вперёд. Спустя две минуты Редуан Халал также отметился автоголом, удвоил преимущество соперника и установив окончательный счёт.

Благодаря этой победе "Интер" 25 очков и вышел на первое место в Серии А, опережая "Лацио" (25) по дополнительным показателям. "Венеция" (3) замыкает турнирную таблицу.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 9 8 1 0 22-7 25
2 Интер 9 8 1 0 25-10 25
3 Рома 9 6 3 0 23-8 21
4 Комо 9 6 2 1 17-8 20
5 Милан 9 5 3 1 18-11 18
6 Ювентус 9 4 2 3 11-10 14
7 Наполи 9 4 2 3 17-11 14
8 Фрозиноне Кальчо 8 4 2 2 17-13 14
9 Торино 9 4 1 4 14-14 13
10 Кальяри 9 4 1 4 8-13 13
11 Болонья 9 3 2 4 12-12 11
12 Дженоа 9 3 1 5 8-13 10
13 Аталанта 8 3 1 4 14-15 10
14 Лечче 8 3 0 5 9-14 9
15 Сассуоло 9 2 2 5 14-22 8
16 Монца 9 2 1 6 16-22 7
17 Удинезе 9 1 2 6 9-18 5
18 Парма 9 1 2 6 5-15 5
19 Фиорентина 8 1 1 6 9-19 4
20 Венеция 9 1 0 8 6-19 3

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