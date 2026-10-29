Миланский "Интер" одержал победу над "Венецией" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сезона-2026/2027, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Пьерлуиджи Пенцо" в Венеции и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Развязка наступила в заключительные десять минут основного времени. Причём оба мяча оказались на счету хозяев поля.

Сначала на 80-й минуте испанский защитник "Венеции" Матиас Морено неудачно срезал мяч в свои ворота, позволив "Интеру" выйти вперёд. Спустя две минуты Редуан Халал также отметился автоголом, удвоил преимущество соперника и установив окончательный счёт.

Благодаря этой победе "Интер" 25 очков и вышел на первое место в Серии А, опережая "Лацио" (25) по дополнительным показателям. "Венеция" (3) замыкает турнирную таблицу.