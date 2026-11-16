Итальянский "Милан" планирует потратить около 70 миллионов евро на усиление состава в зимнее трансферное окно, а главным приоритетом клуба станет приобретение нового нападающего, передают Vesti.kz.

"Милан" нацелился на Эндрика и Тресольди

По информации La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб рассматривает двух основных кандидатов — бразильского форварда мадридского "Реала" Эндрика Фелипе и немецкого нападающего бельгийского "Брюгге" Николо Тресольди.

В случае с 19-летним Эндриком "россонери" готовы предложить около 60 миллионов евро с учётом бонусов. Кроме того, мадридцам могут предоставить право обратного выкупа футболиста за 80 миллионов евро.

Тресольди, в свою очередь, оценивается примерно в 60 миллионов евро. "Брюгге" предпочёл бы сохранить нападающего до конца сезона и рассмотреть его продажу летом, однако готов выслушать крупное предложение уже в январе.

При этом "Милан" не исключает возможности подписания обоих форвардов: одного в зимнее трансферное окно, а второго — летом.

Статистика кандидатов и положение "Милана"

В нынешнем сезоне Эндрик провёл семь матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету Тресольди 14 голов и один ассист в 17 встречах за бельгийскую команду.

"Милан", семь раз становившийся победителем Лиги чемпионов, после 11 туров Серии А занимает четвёртое место в турнирной таблице.

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